美國支持敘利亞民主軍收復拉卡 重挫伊斯蘭國

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極端組織伊斯蘭國在敘利亞的戰事再遭受重大挫敗，美國支持的敘利亞民主軍宣佈收復，被視為伊斯蘭國首都的拉卡已全面控制當地，會繼續清剿殘餘的武裝份子。

敘利亞民主軍成員正式進駐拉卡，在市中心納伊姆廣場，揮舞民主軍的旗幟，高舉勝利手勢，裝甲車原地打轉，熱烈慶祝，3年前伊斯蘭國攻陷這裡時亦如此慶祝，不同的是，武裝份子將廣場變成公開審判和斬首的刑場，居民都形容這裡是「地獄廣場」，由庫爾德族領導的民主軍，6月初開始，在美軍為首聯軍空襲支援下，逐步包圍市中心。

本週二大舉進攻，陸續奪回醫院等主要設施，再攻入國家體育館，這個伊斯蘭國囚禁政治犯的地方，同時亦是武裝份子最後主要據點，民主軍指已全面控制拉卡，之後將清剿殘餘武裝份子及清拆地雷，對於投降的武裝份子，民主軍指會將他們送至拉卡市郊的監獄，但亦有消息指，他們獲安排加入敘利亞政府軍打擊伊斯蘭國殘餘份子。

贏得勝仗，代價不輕，這個伊斯蘭國視為首都的北部城鎮，近5個月來遭受逾3,800次空襲，近百次自殺式炸彈襲擊，當地官員形容半座城市被毀，估計至少2,000名平民被殺害，而在四個多月的攻勢中，有逾千名士兵陣亡。除了重建問題外，拉卡逾20萬居民中，大多都是阿拉伯人，但奪回城市的卻是庫爾德族部隊，背後的是反對敘利亞巴沙爾政權的美國。

分析相信，當庫爾德族部隊撤走後，拉卡的管治權將成為各方爭奪的目標。