敘利亞民主力量戰士在美軍支援下奮戰 重創伊斯蘭國

【KTSF 江良慧報導】

極端恐怖組織伊斯蘭國在敘利亞及在伊拉克的大本營都受到重創,敘利亞民主力量的戰士圍困拉卡城一個月,日前終於攻入去開始另一場更艱苦血腥的戰鬥。

這支有6,000人的部隊是由敘利亞的庫爾德族人及阿拉伯人組成,武器由美軍提供,在美國領導的反恐聯軍,出動阿帕奇戰鬥直升機、武裝無人機、衛星導航火箭、重砲等大火力支援下,星期一在圍牆上突破一個缺口,避開敵人的冷槍手和重重的陷阱,直接開進敵方部署最強的陣地.

隨著敘民力的推進,聯軍的軍車與卡車開進拉卡中心地區,該處距離圍牆只有3公里,圍牆厚1米,高約4米,全長5公里,最初建於公元八世紀,三面圍著拉卡,為拉卡提供強固的防守,聯軍進城後,雙方在拉菲卡大清真寺一帶打巷戰,附近早已成了廢墟。

由伊斯蘭國的媒體發放的片段,顯示他們的蒙面武裝分子從一座樓宇向拉卡市郊的敘民力位置,發射火箭推進的手榴彈,時間是在敘民力突破圍牆的前一天,估計目前還有有4,000多名伊斯蘭國人員負隅頑抗 。

他們分散部署,主要是佔了高樓的地利,並挾持了平民做人盾,市內有5萬平民。

自從聯軍與敘民力部隊展開圍城行動以來,已經消滅了1,000多名伊斯蘭國人員,這些人主要是阿拉伯裔,當中有3分之1來自外國,他們的頭目已離開拉卡,躲在拉卡以東一個地點。

在拉卡以南約100英里,被沙漠包圍的帕爾米拉,敘利亞政府軍也向當地的伊斯蘭國據點發動攻勢,政府軍出動戰鬥直升機向據點發射導彈,在地面上政府軍的坦克和大砲都猛發炮,士兵則配備機關槍。

敘利亞政府軍有俄羅斯的支援,並肩作戰的有親伊朗的民兵力量,他們與美軍談妥,以幼法拉底河為界線,把政府軍與反恐聯軍分隔開。

兩個陣營中間從阿薩德湖南岸到拉卡東面一個城鎮 ,建立一個12英里的緩衝區。

但不久前敘利亞政府軍越線,結果一架戰機被美軍擊落,引起俄國的不滿,暫停與美軍協調,並威脅要擊落聯軍的飛行物體,儘管敘利亞政府指責美國其實是伊斯蘭國的幫兇。

