【KTSF 張麗月報導】

美國整體汽車銷售9月份的表現好過市場預期,其中通用汽車(GM)的銷售,按年上升近12%,其中Chevrolet品牌按年上升17%。

福特汽車(Ford)的貨車銷售按年勁升近兩成,SUV上升1.8%,但房車就下跌1.3%。

福特汽車新任總裁Jim Hackett週二表示,在未來5年,計劃削減成本開支140億元,並且日後會專注投資發展電動汽車,以及調動更多資金生產SUV、Crossover和輕型貨車,但就減少生產房車,即削減傳統內燃燒引擎的開支超過三成。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。