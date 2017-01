By

2016年美國汽車銷售業績突破歷史新高,已經是連續7年取得好業績 ,可負擔的油價、降低的失業率以及低貸款利率都是汽車零售業機飆升的原因。

根據AutoData發布的數續顯示,2016年美國民眾購入1,755萬輛汽車以及箱型車,比去年增加5萬輛。

通用汽車16年12月業績比往年增漲10%,福特汽車上升0.3%,克萊斯勒下跌10%。

但分析師警告,隨著油價以及貸款利率調高,明年車業前景不樂觀。

