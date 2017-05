By

【KTSF 陳令楠報導】

4月份全美汽車銷售量下跌4.7%,已經連續4個月下跌,是自2009年經濟危機以來,首次出現這種情況。

4月份汽車銷售是大約140萬部,與去年同期相比下降2.4%,所有車型中,大型pickup貨車,銷售量下跌3.8%。

有分析認為,今年可能將結束,汽車銷售量連升7年的情況。

其中,福特汽車與本田汽車銷售量的跌幅最大,都是大約7%。

