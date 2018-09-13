新人口數據顯示美國新移民多來自亞洲 學歷較高

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《紐約時報》週四報導稱，根據人口普查局最新公布的數字，外國出生人口目前在美國的比重，是自1910年來最高，而新移民大多來自亞洲地區，而且持有大學學位。

人口普查局公布的2017年數據，顯示美國的移民人口出現重大轉變，多年來，美國的移民大多來自拉丁美洲，他們多是低技術勞工，但Brookings研究所分析最新的數據後發現，2010年來抵美的移民，有41%是來自亞洲，只有39%是來自拉丁美洲，擁有大學學歷的移民約佔45%，相對2000年至2009年，比率只有約30%。

在2017年，外國出生的人口在美國約佔13.7%，或4,450萬人，與2016年的13.5%相約。

多年來，墨西哥裔在美國移民人口中佔最高比重，但自2010年來，來自墨西哥的移民已出現下滑，相反，來自中國和印度的移民則上升，自2010年來，來自亞洲的移民共有260萬人，較來自拉丁美洲的120萬人差不多高出一倍。

數據也顯示，移民人口向來不高的一些州，移民人口的增幅卻較紐約或加州等移民重鎮高，顯示有更多移民遷到美國更廣泛地區，自2010年來，紐約和加州的移民人口增幅都少於6%，但田納西州的增幅是20%，俄亥俄州是13%，南卡羅萊納州是12%，肯塔基州也增加20%。

而在移民人口比重較低的州，外國出生的人，學歷通常比本地出生的人高，以俄亥俄州為例，當地的移民有43%擁有大學學歷，但本地出生的人則只有27%持有大學學歷，而移民人口中，約43%是來自亞洲，拉丁美洲只稍稍超過20%。

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