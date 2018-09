新人口數據顯示美國新移民多來自亞洲 學歷較高

By

《紐約時報》週四報導稱,根據人口普查局最新公布的數字,外國出生人口目前在美國的比重,是自1910年來最高,而新移民大多來自亞洲地區,而且持有大學學位。

人口普查局公布的2017年數據,顯示美國的移民人口出現重大轉變,多年來,美國的移民大多來自拉丁美洲,他們多是低技術勞工,但Brookings研究所分析最新的數據後發現,2010年來抵美的移民,有41%是來自亞洲,只有39%是來自拉丁美洲,擁有大學學歷的移民約佔45%,相對2000年至2009年,比率只有約30%。

在2017年,外國出生的人口在美國約佔13.7%,或4,450萬人,與2016年的13.5%相約。

多年來,墨西哥裔在美國移民人口中佔最高比重,但自2010年來,來自墨西哥的移民已出現下滑,相反,來自中國和印度的移民則上升,自2010年來,來自亞洲的移民共有260萬人,較來自拉丁美洲的120萬人差不多高出一倍。

數據也顯示,移民人口向來不高的一些州,移民人口的增幅卻較紐約或加州等移民重鎮高,顯示有更多移民遷到美國更廣泛地區,自2010年來,紐約和加州的移民人口增幅都少於6%,但田納西州的增幅是20%,俄亥俄州是13%,南卡羅萊納州是12%,肯塔基州也增加20%。

而在移民人口比重較低的州,外國出生的人,學歷通常比本地出生的人高,以俄亥俄州為例,當地的移民有43%擁有大學學歷,但本地出生的人則只有27%持有大學學歷,而移民人口中,約43%是來自亞洲,拉丁美洲只稍稍超過20%。

