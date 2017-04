南韓空軍投入F-15K等多款戰機及運輸機參與實戰演習,美軍則有F-16戰機、垂直升降攻擊機等,兩軍合共1,200多名官兵參演。演習假設受到地對空、空對空等攻擊威脅,以大規模攻擊編隊群應對,以提升兩國空軍聯合作戰能力。

南韓代總統黃教安稱,將繼續加強美韓同盟關係,指示各部門密切關注北韓或於下週二建軍85周年,發起新一輪挑釁。

