美韓開展聯合軍演應對北韓威脅 北韓斥火上加油

美國和南韓展開年度聯合軍演，美軍人數較去年大幅減少。美韓兩方表示軍演屬防禦性質，北韓批評是火上加油。

在北韓導彈威脅之下，美韓在南韓展開為期11天「乙支自由衛士」的年度聯合軍演，是自北韓7月試射兩支洲際彈道導彈，首次針對北韓的大型軍演。

南韓動員5萬名士兵參加，美軍派出17,500名士兵，較往年大減7,500人。軍演主要以電腦模擬戰場，協調決策和指揮，加強戰時動員能力。

外界關注今年的軍演，會否加入轟炸機、航空母艦和核動力潛艇等戰略武器。

美國強調參演美軍兵力減少，是因為軍演目標有變，較著重指揮層的行動，與朝鮮半島緊張局勢無關。

南韓總統文在寅召開會議，強調軍演是為了檢驗南韓防禦能力，無意加劇半島緊張局勢。有南韓民眾到青瓦台門外請願，要求暫停軍演，避免挑釁北韓。

在軍演前夕，北韓《勞動新聞》發表評論，批評軍演針對北韓，對半島局勢火上加油。

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