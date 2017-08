美韓開展聯合軍演應對北韓威脅 北韓斥火上加油

美國和南韓展開年度聯合軍演,美軍人數較去年大幅減少。美韓兩方表示軍演屬防禦性質,北韓批評是火上加油。

在北韓導彈威脅之下,美韓在南韓展開為期11天「乙支自由衛士」的年度聯合軍演,是自北韓7月試射兩支洲際彈道導彈,首次針對北韓的大型軍演。

南韓動員5萬名士兵參加,美軍派出17,500名士兵,較往年大減7,500人。軍演主要以電腦模擬戰場,協調決策和指揮,加強戰時動員能力。

外界關注今年的軍演,會否加入轟炸機、航空母艦和核動力潛艇等戰略武器。

美國強調參演美軍兵力減少,是因為軍演目標有變,較著重指揮層的行動,與朝鮮半島緊張局勢無關。

南韓總統文在寅召開會議,強調軍演是為了檢驗南韓防禦能力,無意加劇半島緊張局勢。有南韓民眾到青瓦台門外請願,要求暫停軍演,避免挑釁北韓。

在軍演前夕,北韓《勞動新聞》發表評論,批評軍演針對北韓,對半島局勢火上加油。

