【KTSF】

特朗普政府週一宣布,已與墨西哥達成初步協議,結束北美自由貿易協定,取而代之是一份對美國較有利的貿易協定。

特朗普總統週一在白宮宣布,新的協定稱為”美墨貿易協定”,特朗普過往經常嚴詞批評北美自由貿易協定,聲稱這份行之24年的協定不利美國勞工,是美國的災難。

不過,這份初步協議仍未是最終版本,任何新的貿易協定,必須得到加拿大參與才成,加拿大是美國第二大貿易夥伴,如果沒有加拿大參與,暫時未知與墨西哥達成的初步協議最終能否成事。

特朗普表示,將會致電加拿大總理杜魯多商討此事。

