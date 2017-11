By

【i-CABLE】

陪同特朗普總統訪華的美國商務部長羅斯,週三下午在人民大會堂與副總理汪洋會面,他們見證中美企業家簽署19項,總值約90億美元的商貿合作協議,涵蓋食品、航空及智能製造等領域。

羅斯表示,兩國元首同意要爭取雙方企業,享有公平、互惠互利待遇,周四的元首峰會將聚焦改善貿易不平衡問題。

汪洋表示,簽署合作協議有助穩定經貿關係,對兩國人民有利,又笑言今天只是熱身,好戲在明天。

