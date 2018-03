特朗普政府指控俄羅斯黑侵美國能源系統 更多人受制裁

By

【KTSF】

特朗普政府週四指控俄羅斯政府有計劃地黑侵美國的能源系統和重要基建,美國財政部也再向多名俄羅斯官員實施制裁,指稱他們利用高科技手段干擾2016年美國總統大選。

美國國家安全官員透露,聯邦調查局(FBI)、國土安全部和美國情報機構確定,能源業界面對的黑侵,幕後人是俄羅斯情報機關,美方指稱俄方蓄意挑選美國能源業為攻擊目標,首先入侵電腦系統,繼而對美國工廠和發電廠的電腦操控系統進行網絡偵察行動。

據國安官員透露,美國當局已協助能源業界驅逐涉事的所有俄羅斯人,同時警告能源業界要提防類似的黑侵事件再次發生。

另外,美國週四亦與英國、法國和德國發出聯合聲明,指責莫斯科毒害目前居住在英國的一名俄羅斯前特工。

目前受到美國制裁的俄羅斯人增至19人,當中包括通俄案特別調查顧問穆勒起訴的13名俄羅斯人,另外還有5間俄羅斯企業受到制裁,當中包括一間名為互聯網研究機構的企業,後者被指在網上大規模散播不實訊息,影響美國總統大選結果。

財政部的制裁,除了禁止這些人士入境美國,也會凍結他們在美國的財產,並禁止美國人和企業與他們做生意。

俄羅斯外交部指準備實施措施報復。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。