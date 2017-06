UPS槍擊案華裔傷者受訪 稱死者與槍手無恩怨（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山UPS槍擊案,除了有兩名受害者及槍手是華裔,還有一名傷者Alvin Xiao Chen也是華裔,他回憶當天事發經過,表示非常恐怖。

據美聯社報導,上週舊金山UPS槍擊案除了造成4人死亡之外,還有兩人受傷 ,當中一人是華裔Alvin Xiao Chen,另一名是拉美裔Edgar Perez。

目前還需拄著雙拐的傷者,43歲的Alvin Chen在接受美聯社採訪時回憶說,事發時他正與其他同事一起開晨早會議,而且他站的位置,也是他每次開會所站的位置。

會議期間,他突然聽到他身後有如同鞭炮的啪啪聲,當他聽到第二次聲響時,突然感覺到疼痛,而且看到自己的腿部在流血,他馬上躲到離自己最近的一部UPS送貨車駕駛艙,打算從貨車的後門離開UPS大廳去到外面街上。

沒想到就在距離出口大約60呎遠時,Alvin Chen發現槍手Jimmy Lam正在搜索房間好像在找人,擋住了陳的去路,陳立即後退,同時確定Lam沒有跟著他。

此時陳看到另一名同事躲在UPS送貨車後面,之後發現同事 Wayne Chan已中槍倒地。

陳感到非常恐懼,他找到一間無人辦公室躲在裡面,警方到場後,在桌子後面發現了陳,當時陳已無法站起來,他按照警方指示舉起雙手,之後被送往醫院救治,同時也得知另外兩名同事不幸中槍身亡,其中Benson Louie也是陳的好朋友。

陳說事發後他每晚合眼的時候,就會浮現當日那恐怖的一幕。

對於槍手Jimmy Lam,陳說在事發前兩天還有跟Lam一起用廣東話聊天,當時沒有發現Lam有任何異常,而且知道Lam與死者Wayne Chan及Benson Louie之間並沒有恩怨,因此對兩人成為Lam的槍擊目標十分不解。

至於Lam的身世背景,有記錄顯示Lam是在嬰兒時由泰國移民來到美國。

