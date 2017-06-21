UPS槍擊案華裔傷者受訪 稱死者與槍手無恩怨（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山UPS槍擊案，除了有兩名受害者及槍手是華裔，還有一名傷者Alvin Xiao Chen也是華裔，他回憶當天事發經過，表示非常恐怖。

據美聯社報導，上週舊金山UPS槍擊案除了造成4人死亡之外，還有兩人受傷 ，當中一人是華裔Alvin Xiao Chen，另一名是拉美裔Edgar Perez。

目前還需拄著雙拐的傷者，43歲的Alvin Chen在接受美聯社採訪時回憶說，事發時他正與其他同事一起開晨早會議，而且他站的位置，也是他每次開會所站的位置。

會議期間，他突然聽到他身後有如同鞭炮的啪啪聲，當他聽到第二次聲響時，突然感覺到疼痛，而且看到自己的腿部在流血，他馬上躲到離自己最近的一部UPS送貨車駕駛艙，打算從貨車的後門離開UPS大廳去到外面街上。

沒想到就在距離出口大約60呎遠時，Alvin Chen發現槍手Jimmy Lam正在搜索房間好像在找人，擋住了陳的去路，陳立即後退，同時確定Lam沒有跟著他。

此時陳看到另一名同事躲在UPS送貨車後面，之後發現同事 Wayne Chan已中槍倒地。

陳感到非常恐懼，他找到一間無人辦公室躲在裡面，警方到場後，在桌子後面發現了陳，當時陳已無法站起來，他按照警方指示舉起雙手，之後被送往醫院救治，同時也得知另外兩名同事不幸中槍身亡，其中Benson Louie也是陳的好朋友。

陳說事發後他每晚合眼的時候，就會浮現當日那恐怖的一幕。

對於槍手Jimmy Lam，陳說在事發前兩天還有跟Lam一起用廣東話聊天，當時沒有發現Lam有任何異常，而且知道Lam與死者Wayne Chan及Benson Louie之間並沒有恩怨，因此對兩人成為Lam的槍擊目標十分不解。

至於Lam的身世背景，有記錄顯示Lam是在嬰兒時由泰國移民來到美國。

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