美國郵遞公司UPS週一表示,計劃短期內展開週末送貨服務。

UPS在聲明中稱,這項轉變是該公司關業109年來,最大規模的一次。

UPS估計,開拓週末送貨後,該公司至年底將會增加約6,000個工作職位。

週末送貨服務預料會在數週內正式啟動,而在阿特蘭大市、洛衫磯和費城早已推出這項服務,測試運作成效。

