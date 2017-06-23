警方公開UPS華裔槍手照片 行兇動機仍然未明（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山UPS貨倉槍擊案，警方公開了槍手的相片及他當日行兇用的手槍，至於槍手的做案動機，就仍然未明。

38歲的Jimmy Lam就是案中槍手，警方指 Lam過去曾因犯觸非暴力罪行被捕，而拍下檔案照。

案發至今已經超過一星期，警方表示，已向超過100名目擊者及證人錄口供，以及檢視過案發時的錄影片段。

警方指，在案發現場發現兩把槍，兩把都是失槍，不過未知是誰偷。

警方亦相信Lam行兇用的手槍源自猶他州，最多可容納30發子彈，在加州藏有或使用這種槍都屬違法，警方指，Lam當日一共開了20槍。

而另一把失槍來自加州Napa縣，警方相信Lam當日並無用過這把槍，而警方其後亦在UPS大樓裏發現Lam的背囊，裏面有一盒子彈。

警方亦搜查過Lam的住宅，檢獲多部手機、電腦及一本日記，這些資料仍要再調查，因此警方仍未能確定Lam的行兇動機，唯一肯定的是，今次的槍擊案是有預謀犯案，兇手是朝3名死者而來。

舊金山警局調查組指揮官Greg McEachern說：”從現場錄影片段得知，有很多次槍手行經其他同事，而沒有任何的接觸，這令我們相信3名死者是有預謀被殺的。”

警方說，上星期三早上8時50分，在UPS貨倉一個早會上，Lam不發一言，突然拿出手槍射殺Benson Louie，然後再槍殺Wayne Chan，及槍傷其他兩名員工。

警方指行兇後，Lam異常冷靜，慢慢行出公司，再在17街夾San Bruno街找到已經逃走的Mike Lefiti，並開多槍殺死他。

Lam又再返回UPS貨倉，警方接報到場後，用了兩分鐘找到Lam，Lam當時用槍指著頭部，當警方叫他放低武器時，他就開槍自殺。

舊金山警察局局長William Scott說：”一發生這些死傷慘重的事件，是會帶來極大的創傷，包括傷害所在涉及的人，以及市內所有知道這個不幸事件的人。”

UPS工會指，貨倉的所有入口都有金屬探測器，當問到警方槍手帶著兩把槍是如何逃過偵測，警方表示，這個問題應交由UPS回答。

消息指，其中一名華裔死者Benson Louie的葬禮將於星期日舉行。

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