警方公開UPS華裔槍手照片 行兇動機仍然未明（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山UPS貨倉槍擊案,警方公開了槍手的相片及他當日行兇用的手槍,至於槍手的做案動機,就仍然未明。

38歲的Jimmy Lam就是案中槍手,警方指 Lam過去曾因犯觸非暴力罪行被捕,而拍下檔案照。

案發至今已經超過一星期,警方表示,已向超過100名目擊者及證人錄口供,以及檢視過案發時的錄影片段。

警方指,在案發現場發現兩把槍,兩把都是失槍,不過未知是誰偷。

警方亦相信Lam行兇用的手槍源自猶他州,最多可容納30發子彈,在加州藏有或使用這種槍都屬違法,警方指,Lam當日一共開了20槍。

而另一把失槍來自加州Napa縣,警方相信Lam當日並無用過這把槍,而警方其後亦在UPS大樓裏發現Lam的背囊,裏面有一盒子彈。

警方亦搜查過Lam的住宅,檢獲多部手機、電腦及一本日記,這些資料仍要再調查,因此警方仍未能確定Lam的行兇動機,唯一肯定的是,今次的槍擊案是有預謀犯案,兇手是朝3名死者而來。

舊金山警局調查組指揮官Greg McEachern說:”從現場錄影片段得知,有很多次槍手行經其他同事,而沒有任何的接觸,這令我們相信3名死者是有預謀被殺的。”

警方說,上星期三早上8時50分,在UPS貨倉一個早會上,Lam不發一言,突然拿出手槍射殺Benson Louie,然後再槍殺Wayne Chan,及槍傷其他兩名員工。

警方指行兇後,Lam異常冷靜,慢慢行出公司,再在17街夾San Bruno街找到已經逃走的Mike Lefiti,並開多槍殺死他。

Lam又再返回UPS貨倉,警方接報到場後,用了兩分鐘找到Lam,Lam當時用槍指著頭部,當警方叫他放低武器時,他就開槍自殺。

舊金山警察局局長William Scott說:”一發生這些死傷慘重的事件,是會帶來極大的創傷,包括傷害所在涉及的人,以及市內所有知道這個不幸事件的人。”

UPS工會指,貨倉的所有入口都有金屬探測器,當問到警方槍手帶著兩把槍是如何逃過偵測,警方表示,這個問題應交由UPS回答。

消息指,其中一名華裔死者Benson Louie的葬禮將於星期日舉行。

