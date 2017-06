UPS槍擊案槍手是華裔男子 曾投訴加班過多

By

【KTSF 林佩樺報導】

舊金山一間UPS貨倉週三早上發生槍擊案,槍手向多人開槍後自盡,包括槍手在內,事件中一共造成4人死亡,他們都是UPS的員工,槍手已證實是一名華裔男子。

警方表示,案發在早上8點55分,地點是位於San Bruno大街的UPS包裹快遞貨倉,警方整天封鎖了附近一帶,並呼籲民眾遠離該區,案件目前仍在調查中。

當時有人在貨倉內外,向另外幾名員工開槍,之後吞槍自盡,事件中有4人死亡,包括槍手在內。

另外兩人中槍受傷正接受治療,有幾個人逃走時受輕傷。

舊金山警察局長助理Tony Chaplin說:”(記者:屍體在哪被發現?)倉庫不同地點,從高空拍攝到的照片可見,有些在外面、有些在裏面。”

目擊者Dennis Wi表示,見到UPS員工逃走:”我聽到很多槍聲,很多人就上街,我猜當時槍擊案已經結束,我見所有員工都在建築物外面。”

槍手是一名華裔男子,名叫Jimmy Lam,今年38歲,在UPS工作18年,警方發現槍手停在案發現場附近的BMW車輛,以及他位於Richmond的住家。

在槍擊案發生時,他穿著UPS制服,根據ABC電視台報導,他有精神疾病病史,並與妻子分居,有不良駕車紀錄,但並無其他前科,目前做案動機未明。

不過有消息指出,他近期曾向公司抱怨大量超時工作。

警方表示,在現場找到兩把手槍,包括一把自動手槍。

UPS發聲明指,該貨倉有一共850名員工。

