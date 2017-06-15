UPS槍擊案槍手是華裔男子 曾投訴加班過多

By

【KTSF 林佩樺報導】

舊金山一間UPS貨倉週三早上發生槍擊案，槍手向多人開槍後自盡，包括槍手在內，事件中一共造成4人死亡，他們都是UPS的員工，槍手已證實是一名華裔男子。

警方表示，案發在早上8點55分，地點是位於San Bruno大街的UPS包裹快遞貨倉，警方整天封鎖了附近一帶，並呼籲民眾遠離該區，案件目前仍在調查中。

當時有人在貨倉內外，向另外幾名員工開槍，之後吞槍自盡，事件中有4人死亡，包括槍手在內。

另外兩人中槍受傷正接受治療，有幾個人逃走時受輕傷。

舊金山UPS郵遞中心爆槍擊案 槍手殺3人後吞槍亡

舊金山警察局長助理Tony Chaplin說：”（記者：屍體在哪被發現？）倉庫不同地點，從高空拍攝到的照片可見，有些在外面、有些在裏面。”

目擊者Dennis Wi表示，見到UPS員工逃走：”我聽到很多槍聲，很多人就上街，我猜當時槍擊案已經結束，我見所有員工都在建築物外面。”

槍手是一名華裔男子，名叫Jimmy Lam，今年38歲，在UPS工作18年，警方發現槍手停在案發現場附近的BMW車輛，以及他位於Richmond的住家。

在槍擊案發生時，他穿著UPS制服，根據ABC電視台報導，他有精神疾病病史，並與妻子分居，有不良駕車紀錄，但並無其他前科，目前做案動機未明。

不過有消息指出，他近期曾向公司抱怨大量超時工作。

警方表示，在現場找到兩把手槍，包括一把自動手槍。

UPS發聲明指，該貨倉有一共850名員工。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。