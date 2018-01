By

【KTSF 江良慧報導】

灣區週四的天氣仍然受週三的風暴系統影響,南灣的Mount Hamilton罕見下雪,而北灣Petaluma市以及南灣Morgan Hill就落下冰雹。

在聖荷西以東的Mount Hamilton,在下午1時過後曾經下雪,山上天文台都鋪上薄薄一層雪。

至於山下的情況,看到的並非雪而是冰雹,在Morgan Hill地區的101公路,駕駛人士都盡量避免路面的冰雹。

另外,北灣Petaluma市也有落雹,冰雹直徑4分1吋,堆積多達幾寸高。

