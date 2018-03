By

【KTSF】

加州大學校董會週四表決通過調高2018至2019年度外州學生的本科生學費,增幅是3.5%,或978元一年。

加大校董會是以12票對3票通過加學費方案,至5月再決定是否也調高加州學生的學費。

學費調升後,到加大攻讀本科生的外州學生,一年學費將升至接近29,000元,目前是約28,000元。

除學費外,外州學生也要繳付12,630元升學雜費,因此加大的外州學生一年要繳付的教育開支,將升至接近42,000元。

加大表示,調高學費後將為加大帶來接近3,500萬元收入,彌補州政府較預期少的撥款。

