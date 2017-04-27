加大被揭藏1.75億元秘密基金 今秋加學費惹質疑（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

加州大學（University of California）早前得到董事會的批准，將於下一學年加2.5%的學費，不過加州審計師週二發表報告指，加大並不是大家想像般缺乏營運資金，報告發現加大管理層收藏一個高達約1.75億元的秘密基金，公眾及董事局對此並不知情。

加州審計師Elaine Howle指，在過去4年間，加大管理層並無利用實際的支出數字，去制訂下一年的預算案，而是總是採納一個在前一年訂下、支出往往被高估的預算案，然後再要求州府增加撥款。

在得到撥款後，加大管理層每一年實際的支出又比預算的少很多，幾年下來就累積了約1.75億的秘密儲備基金，加州審計師Howle 因此建議州府監督加大總部的運作。

加大校長Janet Napolitano否認審計報告的指控，她解釋這筆錢已經有著落，會用在旗下各個校園的不同計劃，包括作為醫學及學術研究的撥款，至於審計報告中所謂的儲備基金，其實只有3,800萬，將會用來應付一些不預期的支出，包括是應對網絡安全的威脅等。

Napolitano指，3,800萬的儲備基金只是營運及行政預算的一成，是一個合理的數字，而加大過往的財政預算已經得到董事局的確認，所以認為不需要公開這筆基金。

此外，加州審計師Howle 也提到，加大總部有職員企圖干涉這次的調查，除此之外，州審計師報告亦指，加大總部旗下10個校園過度收費，將多餘的錢來資助總部的運作，以及為總部員工提供高於同等級州府職員的薪資。

報告一出後，引起不少加大職員及官員的憤怒，因為加大早前以營運資金不足向董事會申請加學費，最後董事會在1月份通過將今秋學費由現時的12,294元加至12,630元。



作為董事會成員之一的副州長紐森隨即指，報告令人對加大是否應加學費產生疑問，如果加大有秘密資金還要加學費 ，就是對學生不公平，紐森呼籲董事會應重新審視批准加學費的決定。

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