加大被揭藏1.75億元秘密基金 今秋加學費惹質疑（視頻）

【KTSF 林佩樺報導】

加州大學(University of California)早前得到董事會的批准,將於下一學年加2.5%的學費,不過加州審計師週二發表報告指,加大並不是大家想像般缺乏營運資金,報告發現加大管理層收藏一個高達約1.75億元的秘密基金,公眾及董事局對此並不知情。

加州審計師Elaine Howle指,在過去4年間,加大管理層並無利用實際的支出數字,去制訂下一年的預算案,而是總是採納一個在前一年訂下、支出往往被高估的預算案,然後再要求州府增加撥款。

在得到撥款後,加大管理層每一年實際的支出又比預算的少很多,幾年下來就累積了約1.75億的秘密儲備基金,加州審計師Howle 因此建議州府監督加大總部的運作。

加大校長Janet Napolitano否認審計報告的指控,她解釋這筆錢已經有著落,會用在旗下各個校園的不同計劃,包括作為醫學及學術研究的撥款,至於審計報告中所謂的儲備基金,其實只有3,800萬,將會用來應付一些不預期的支出,包括是應對網絡安全的威脅等。

Napolitano指,3,800萬的儲備基金只是營運及行政預算的一成,是一個合理的數字,而加大過往的財政預算已經得到董事局的確認,所以認為不需要公開這筆基金。

此外,加州審計師Howle 也提到,加大總部有職員企圖干涉這次的調查,除此之外,州審計師報告亦指,加大總部旗下10個校園過度收費,將多餘的錢來資助總部的運作,以及為總部員工提供高於同等級州府職員的薪資。

報告一出後,引起不少加大職員及官員的憤怒,因為加大早前以營運資金不足向董事會申請加學費,最後董事會在1月份通過將今秋學費由現時的12,294元加至12,630元。



作為董事會成員之一的副州長紐森隨即指,報告令人對加大是否應加學費產生疑問,如果加大有秘密資金還要加學費 ,就是對學生不公平,紐森呼籲董事會應重新審視批准加學費的決定。

