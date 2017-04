By

據舊金山紀事報報導,加州大學系統收到的國際學生入學申請,在過去12年來首度出現下降。

據報導,加大接獲的國際學生入學申請,每年平均出現21%的漲幅,但申請在2017年秋季入學的國際學生卻出現下跌。

暫時未知原因是否與特朗普當選總統有關。

來自墨西哥的入學申請,2017年急降30%,而以穆斯林為主的國家,入學申請也下跌一成。

