聯航保證 不再出動警察驅趕乘客落飛機

聯合航空母公司的總裁Oscar Munoz對ABC電視表示,聯航未來在超賣爆滿的航班上,要求乘客讓位不遂時,將不會再出動警察趕人落飛機。

Munoz又說,看到聯航這宗趕客的事,感到慚愧。他承認是’制度上的失敗’。

他並且承諾,會檢討和再次評估有關政策和程序,如何可以令乘客自願讓出座位。

他又再次向事件中被拖離飛機的乘客及家人,以及其他目擊事件發生的乘客道歉。

該名乘客是越南華裔David Dao,是肯塔基州的醫生。他的代表律師說,他正在芝加哥留醫。

有消息透露,David Dao已經聘請兩組律師團隊準備控告聯航,要求賠償。他會在明天召開記者會。

芝加哥航空當局就表示,再有多兩名有份拖走這名乘客的執法人員休假。

另外聯邦運輸部表示,正檢討這次事件,看看聯航在超額賣出機票方面是否有違反規例。

國會參議院屬下的商務委員會也向聯航和芝加哥機場官員了解更多資料。

