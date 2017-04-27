聯航為吸引乘客讓機位 補償金加碼至最高1萬元

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聯合航空本月初發生的強行拖乘客下機事件引發極大爭議，聯合航空週四宣布，如再有乘客因為超賣機位而要讓出座位，聯航向乘客提供的補償金將會增至最高1萬元。
聯航也承諾會減少超賣機位的做法，但不會完全取消，執行長Oscar Munoz強調，如果聯航不能超賣機位，航班將會有很多機位丟空，機票價格也必定上升。
聯航沒有透露自4月9日發生事件以來，機票銷售有否下跌，但Munoz承認，事件可能有損聯航的業務。
Munoz說：”這件事損害了聯航對公眾的信任，大家都有不滿的情緒，我也估計有很多人或許不想再乘搭聯航。”
為重拾公眾的信心，聯航稍早宣布，如有航班出現超賣機位的情況，聯航不會再召喚航警移走已登機的乘客，同時要求聯航職工如因公務而要搭機，必須提早登記機位。
而由週五起，如有乘客因為航班超賣而要讓出機位，聯航會送出最高1萬元補償金給受影響乘客，但未知實際會有多少乘客獲得最高額的補償，目前聯航的最高補償金是1,350元，而達美航空（Delta）本月初把最高補償金提高至9,950元。
另外，如有乘客或機組人員因超賣無法登機，聯航會送他們到附近的機場乘搭其他航班，或安排他們乘搭其他航空公司的航班，或安排車輛送他們到目的地。
聯航也會為地勤員工每年提供培訓，處理超賣航班的紛爭。
與此同時，由6月起，如果聯航遺失乘客的行李，聯航會一律向受影響乘客支付1,500元作補償，過程絕不過問。
本月初，聯航要求執法航警協助將一名已登機的69歲的亞裔乘客強行拖下飛機，以騰出座位予航空公司職員，過程中亞裔乘客頭部受傷。
聯航週四也詳述了這宗事故的始末，編號為3411的航班由肯塔基州Louisville市出發，航班原本超賣了一個機位，當時有乘客自願讓出機會位，在其他乘客登機後，與聯航有合作關係的Republic Airline，因為飛往Louisville市的航機因機件故障延誤，導致4名機組人員遲到。
聯航表示，該公司在事件上有錯，不應讓遲來的Republic Airline的機組人員登機，導致4名乘客要讓出座位，聯航也不應在沒有安全受威脅的情況下，召喚航警移走乘客，聯航也沒有提供足夠的補償，吸引乘客自願讓出座位。
執行長稱，聯航可以支付數萬元，平息這次事件。
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