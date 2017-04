聯航為吸引乘客讓機位 補償金加碼至最高1萬元

By

聯合航空本月初發生的強行拖乘客下機事件引發極大爭議,聯合航空週四宣布,如再有乘客因為超賣機位而要讓出座位,聯航向乘客提供的補償金將會增至最高1萬元。

聯航也承諾會減少超賣機位的做法,但不會完全取消,執行長Oscar Munoz強調,如果聯航不能超賣機位,航班將會有很多機位丟空,機票價格也必定上升。

聯航沒有透露自4月9日發生事件以來,機票銷售有否下跌,但Munoz承認,事件可能有損聯航的業務。

Munoz說:”這件事損害了聯航對公眾的信任,大家都有不滿的情緒,我也估計有很多人或許不想再乘搭聯航。”

為重拾公眾的信心,聯航稍早宣布,如有航班出現超賣機位的情況,聯航不會再召喚航警移走已登機的乘客,同時要求聯航職工如因公務而要搭機,必須提早登記機位。

而由週五起,如有乘客因為航班超賣而要讓出機位,聯航會送出最高1萬元補償金給受影響乘客,但未知實際會有多少乘客獲得最高額的補償,目前聯航的最高補償金是1,350元,而達美航空(Delta)本月初把最高補償金提高至9,950元。

另外,如有乘客或機組人員因超賣無法登機,聯航會送他們到附近的機場乘搭其他航班,或安排他們乘搭其他航空公司的航班,或安排車輛送他們到目的地。

聯航也會為地勤員工每年提供培訓,處理超賣航班的紛爭。

與此同時,由6月起,如果聯航遺失乘客的行李,聯航會一律向受影響乘客支付1,500元作補償,過程絕不過問。

本月初,聯航要求執法航警協助將一名已登機的69歲的亞裔乘客強行拖下飛機,以騰出座位予航空公司職員,過程中亞裔乘客頭部受傷。

聯航週四也詳述了這宗事故的始末,編號為3411的航班由肯塔基州Louisville市出發,航班原本超賣了一個機位,當時有乘客自願讓出機會位,在其他乘客登機後,與聯航有合作關係的Republic Airline,因為飛往Louisville市的航機因機件故障延誤,導致4名機組人員遲到。

聯航表示,該公司在事件上有錯,不應讓遲來的Republic Airline的機組人員登機,導致4名乘客要讓出座位,聯航也不應在沒有安全受威脅的情況下,召喚航警移走乘客,聯航也沒有提供足夠的補償,吸引乘客自願讓出座位。

執行長稱,聯航可以支付數萬元,平息這次事件。

