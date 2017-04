網民嘲諷聯航拖行乘客事件 中國網民發動杯葛

By

【KTSF 郭柟報導】

聯合航空爆出有亞裔乘客被拉扯落機事件後,在社交網站就有網民隨即發起擺搭聯合航空的聲音,另外,事件在中國也惹來極大迴響。

在社交網站Facebook,有網民發起留言,表示一直叫人不要搭聯合航空,又批評這是暴力行為,以後不會再搭,亦有人表示,不明白為何去到登機都不發覺多出4名乘客。

而在Twitter當然不少得在網上鋪天蓋地瘋傳的惡搞截圖,諷刺聯合航空強行抓人落機,有人又形容航機的經濟艙是”鬥陣俱樂部”(Fight Club),另外有人就形容聯合航空是”打不贏競爭者就打人”,也有網民搞笑地為聯合航空起了新官方標語,說”我們會拖行你到世界每一地方”(”We’ll drag you all over the world” )。

有網民亦都不滿聯合航空行政總裁Oscar Munoz對事件的回應,Munoz曾在Twitter發聲明指,公司很抱歉需要”重新安置”(re-accommodate)該名乘客,網民就借此大做文章,認為”重新安置”這個字眼實質是襲擊、傷害和當眾羞辱該名乘客。

不單止是美國社交網路,這次事件亦觸動中國網民的神經,有幾十萬名中國網民在微博發起杯葛聯合航空行動,有人聲稱事件”直頭是歧視華人”,另外又諷喻美國是全世界最有人權的國家。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。