聯合國通過制裁北韓決議案 中俄投支持票

By

【i-CABLE】

聯合國安理會在中國及俄羅斯投贊成票下,對北韓實施據稱為歷來最嚴厲制裁,若全面落實,北韓每年匯損失逾10億美元,即3分之1貿易及外匯收入。

制裁決議通過後,中國外長王毅與北韓外相李勇浩會見,呼籲北韓冷靜應對,勿再試射導彈或核試。

自2006年,聯合國安理會6度通過制裁北韓,11年已過,北韓不單沒停止發展核武,期間更已經五次核試,核試威力一次比一次強勁。到上月,一個月內,兩度試射洲際彈道導彈,射程更可遠至美國本土。由美國牽頭,談判了一個月,安理會一致通過實施另一輪制裁,美國形容以往制裁力度,不能和這次相提並論。

安理會第7份制裁北韓決議,禁止各國進口當地煤炭、鐵、鉛及海產,禁止各國增聘北韓外勞,亦不能與北韓有關的合資企業開展新項目或投資,同時把9名北韓官員、企業家,以及四間金融機構、企業列入制裁黑名單,凍結其海外資產。

黑利特別感謝佔北韓九成外貿額的中國支持制裁決議,不過美國在中、俄壓力下妥協,新一輪制裁沒有提出限制輸出石油到北韓。

王毅趁在菲律賓出席東亞合作系列外長會議期間,與北韓外相李勇浩會面。另外,王毅表明制裁雖然有需要,但絕不是最終目的,最終目的是透過談判,亦即恢復六方會談磋商。中方重申,反對美國在南韓部署薩德導彈防禦系統,認為無助解決朝鮮半島核問題。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。