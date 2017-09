聯合國安理會通過制裁北韓建議 美國立場有軟化

By

【KTSF 張麗月報導】

聯合國安理會週一通過了最新制裁北韓的建議,當中美國作出了修訂建議,包括取消對北韓的石油禁運和海軍封鎖,以避免中國和俄羅斯在安理會行使否決權。

在制裁北韓問題上,根據聯合國安理會經過修訂後的決議草案,美國明顯立場軟化,不再堅持要凍結金正恩的資產,不再要求對北韓實施石油禁運,制裁案沒有全面禁止銷售石油給金正恩政權,沒有海軍封鎖,也不再主張安理會成員國的戰艦檢查懷疑運送違禁品往返北韓的船隻。

美國是與中國商討之後,同意修訂美國原先提出的制裁案,目的是避免中國和俄羅斯在安理會行使否決權。

但在某些項目上,就維持原有的建議不變,當中包括禁止入口北韓紡織品,以及限制平壤入口原油和提煉石油產品的容量,制裁案將限額定在每年200萬桶,表面上的減幅是一成,但美國估計北韓每年實際入口450萬桶原油及石油提煉品,當中幾乎全部是中國供應,這個限額等於實質削減北韓的石油入口數量。

而紡織品方面,紡織品是北韓的主要出口產品 ,僅似於煤炭礦產及漁產,每年的紡織品出口達7億幾美元,在北韓每年30億美元的商品出口總額中佔很大的比重,所以單是石油產品入口限制及紡織品出口禁制,就已對北韓的經濟構成巨大的打擊,所以有評論認為,即使放寬了最新制裁方案,仍是歷來最嚴厲的。

北韓在本月初曾經進行第6次威力最強大的核試,美國因此要求聯合國安理會對北韓實施更嚴厲的制裁,而北韓就警告說,聯合國如果全面接納美國提出的制裁案,北韓將動用最後手段對付美國。

