By

HOUSTON (AP)

聯合航空一班從休斯頓飛往厄瓜多爾的客機,因為機艙內發現蠍子,需要延後出發。

事發於週四晚編號為1035的航班,一隻蝎子被指從一名乘客的衣服中爬出,導致正前往跑道的客機要返回客運大樓,該名乘客沒有受傷。

聯合航空需要安排另一架客機接載乘客,所有乘客獲發餐券作補償,航班最後延誤3個半小時才出發。

上月,從休斯頓搭乘聯合航空客機往加拿大的一名男子,也報稱被蠍子咬中。

更多新聞:

國安局擬擴大電子產品禁令 歐洲赴美航線也受禁(視頻)

女子報稱乘聯合航空被拒上廁所 要用杯子小便

西南航空客機兩男揮拳打鬥 一人被捕(視頻)

精神航空取消數百航班 乘客機場鼓譟鬧事(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。