【KTSF 劉瑩報導】

聯合航空近日再揭醜聞,一名來自密蘇里州的女子,報稱自己被迫在飛機上用杯小便。

件發生在上個月10號,在聯合航空一班由休士頓飛往密蘇里州堪薩斯市的6056航班上,Nicole Harper在前去洗手間時,被乘務人員要求返回座位,因為當時機艙正亮起扣上安全帶燈號。

Harper表示自己有膀胱過度活躍症狀,一就是給她上洗手間,一就是拿個杯子給她,結果乘務員真的拿了一個杯子給她。

她說事件令她感到尷尬和屈辱,因為身邊都是陌生人,完全不理解她根本無辦法控制說。

聯合航空表示,正在聯絡Harper了解事發經過,並否認是乘務人員主動叫該名女子用杯小便。

