聯合航空發生粗暴對待乘客事件後,該公司週日頒布新政策,禁止客機的機組人員移走任何已登機的乘客。

亞裔醫生David Dao因為拒絕應聯航要求讓出機位,結果遭到聯航召喚航警上機被強行拖下機,相關視頻上載社交媒體後立即瘋傳,為聯航帶來公關大災難。

聯航管理層在4月14日發放的內部電郵中,當中定明機組人員必須在航機起飛前至少60分鐘預留機位,之前,機組人員可以在航機出發前的一刻,仍可要求上機。

聯航發言人稱,這項政策修訂是該公司檢討現行政策的第一步,以確保今後不會再發生類似的事故。

