聯航新政策 不得驅趕已登機乘客

By

【KTSF】

一對新人原本坐聯航班機週六,由德州休斯敦飛去哥斯達黎加,準備參加本星期舉行的婚禮。但被聯航趕落機,原因是他們無遵照機員指示去做。

涉事的乘客Michael Hohl對休斯敦當地電視台表示,由於有個乘客睡在他們訂購了的機位上,因此他與未婚妻走去一些 空置的座位坐。問題是他們所坐的座位屬於 ’升級’ 的機位。他們堅稱,遵守機員指示返回他們原本的座位。但聯邦執法的航警登上飛機要求他們落飛機。他們於是再訂購星期日另一班機走。

聯航在聲明中就指,這對新人搞事,多次嘗試坐在無買機票的升級機位上,不肯離開。

自從聯航乘客David Dao被強行拖落機受傷,視頻在網上瘋傳曝光,受到萬千指責行為粗暴和管理失當之後,聯航當局急忙挽救公關災難。

聯航決定更改政策,規定今後機員不能驅趕已登機的乘客。聯航在內部電郵指出,’一定要飛’的機員必須在起飛之前最少一小時訂機位。以前的規定是,容許機員在起飛前一刻都可以訂位。今次更改是檢討政策的初步,以確保David Dao事件不再發生。

聯航所屬的集團今天公佈,第一季盈利和季度銷售都符合市場預期。股價今天升了近2.5%,在盤後還繼續升。集團主席Oscar Munoz在聲明中說,David Dao事件是值得令人反省的經驗,他負上全責。又說有決心提供以’顧客為中心’的服務。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。