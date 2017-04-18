聯航乘客被強拉下機 執行長稱無人會被解僱

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【KTSF】

聯合航空高層週二表示，目前仍未知乘客被強行拖下機事件，會對聯航的業務有何影響，但有一點肯定的是，不會有員工因為此事而被解僱。

聯航執行長Oscar Munoz和其他高層人員週二透過電話，與財經界分析師和記者討論聯航的財務狀況時，再次就事件道歉。

Munoz表示，他會為”糾正”過去的錯失負全部責任，而在聯航檢討超賣機位的政策後，本月底會再詳細交待結果。

Munoz首先再向被強行拖下機的亞裔乘客David Dao道歉，也向其他所有乘客道歉，他與其他高層誓言會有尊嚴地對待乘客，Dao事件不會再次發生。

在事件發生後，Munoz最初力挺員工，並指稱Dao”製造混亂和好鬥”，當被問及聯航有否考慮就事件解僱任何員工時，Munoz說：”我相信很多人對我不滿”，但他強調聯航董事會對他表示支持。

Munoz也指出，是制度上多番出錯，他說從未考慮要解僱任何人。

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