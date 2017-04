聯航乘客被強拉下機 執行長稱無人會被解僱

By

【KTSF】

聯合航空高層週二表示,目前仍未知乘客被強行拖下機事件,會對聯航的業務有何影響,但有一點肯定的是,不會有員工因為此事而被解僱。

聯航執行長Oscar Munoz和其他高層人員週二透過電話,與財經界分析師和記者討論聯航的財務狀況時,再次就事件道歉。

Munoz表示,他會為”糾正”過去的錯失負全部責任,而在聯航檢討超賣機位的政策後,本月底會再詳細交待結果。

Munoz首先再向被強行拖下機的亞裔乘客David Dao道歉,也向其他所有乘客道歉,他與其他高層誓言會有尊嚴地對待乘客,Dao事件不會再次發生。

在事件發生後,Munoz最初力挺員工,並指稱Dao”製造混亂和好鬥”,當被問及聯航有否考慮就事件解僱任何員工時,Munoz說:”我相信很多人對我不滿”,但他強調聯航董事會對他表示支持。

Munoz也指出,是制度上多番出錯,他說從未考慮要解僱任何人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。