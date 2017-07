日裔婦與兩歲子乘聯合航空 已付錢買機位兒子仍要讓座

By

【KTSF】

美國聯合航空再有乘客投訴遭到不當對待,夏威夷一名日裔女教師,被迫要為一名候備乘客,讓出她已為兩歲兒子購買的機位,結果在歷時3小時半的航程中,她要與兒子擠在一個機位中,聯合航空已為事件對她致歉。

據Hawaii News Now報章報導,Shirley Yamauchi稱,她已為兒子和她本人各花費近1,000元,買下兩張機票,因為年滿2歲的幼童,坐飛機時必須獨自坐在機位上。

她當天在休斯頓上機,與兒子各自坐在機位上,但不久,一名空服員走過來查看她兒子是否在座,之後,一名男乘客持機票走過來,說兒子的座位是他的。

她立即對男乘客說,她已付錢買了這兩個機位,但男乘客說,他是獲得後備機位登機,接著就坐下來。

Yamauchi於是對空服員投訴,但她只是聳聳肩,說客機已滿,然後離開。

Yamauchi結果要把25磅重的兒子放到大腿上,手腳也麻了,她說她想公開事件,但也怕遭到報後,因為她本身是亞裔,也記起之前聯合航空發生的事故。

事發5天後,聯合航空終於向她道歉,發言人稱,當時閘口員工沒有正確掃瞄她兒子的登機證,結果電腦顯示他的機位是空的,於是讓了給另一位乘客。

聯合航空稱,對Yamauchi深切道歉,並已全數退還機票錢,並送出旅遊禮券,聯合航空也會確保同類事故不會再次發生。

Yamauchi說,發生事故後,她對乘搭聯合航空已起了戒心,她在這次旅程中,已一早訂購機票,登機兩小時前辦好登機手續,手上有登機證和收據,結果仍發生這樣的事。

更多新聞:

南加州小型飛機墜毀公路 機上兩人大難不死

國土安全部促全球航空公司加強國際航班安檢(視頻)

海關當局提醒旅客哪些農產食品禁入境美國(視頻)

澳洲飛馬來西亞客機引擊故障 機長叫乘客祈禱求平安(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。