日裔婦與兩歲子乘聯合航空 已付錢買機位兒子仍要讓座

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美國聯合航空再有乘客投訴遭到不當對待，夏威夷一名日裔女教師，被迫要為一名候備乘客，讓出她已為兩歲兒子購買的機位，結果在歷時3小時半的航程中，她要與兒子擠在一個機位中，聯合航空已為事件對她致歉。

據Hawaii News Now報章報導，Shirley Yamauchi稱，她已為兒子和她本人各花費近1,000元，買下兩張機票，因為年滿2歲的幼童，坐飛機時必須獨自坐在機位上。

她當天在休斯頓上機，與兒子各自坐在機位上，但不久，一名空服員走過來查看她兒子是否在座，之後，一名男乘客持機票走過來，說兒子的座位是他的。

她立即對男乘客說，她已付錢買了這兩個機位，但男乘客說，他是獲得後備機位登機，接著就坐下來。

Yamauchi於是對空服員投訴，但她只是聳聳肩，說客機已滿，然後離開。

Yamauchi結果要把25磅重的兒子放到大腿上，手腳也麻了，她說她想公開事件，但也怕遭到報後，因為她本身是亞裔，也記起之前聯合航空發生的事故。

事發5天後，聯合航空終於向她道歉，發言人稱，當時閘口員工沒有正確掃瞄她兒子的登機證，結果電腦顯示他的機位是空的，於是讓了給另一位乘客。

聯合航空稱，對Yamauchi深切道歉，並已全數退還機票錢，並送出旅遊禮券，聯合航空也會確保同類事故不會再次發生。

Yamauchi說，發生事故後，她對乘搭聯合航空已起了戒心，她在這次旅程中，已一早訂購機票，登機兩小時前辦好登機手續，手上有登機證和收據，結果仍發生這樣的事。

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