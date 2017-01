By

【KTSF 梁秋玉報導】

為慶祝農曆新年,聯合航空(United Airlines)週四推出新年特價機票。

聯航由舊金山國際機場直飛杭州的班機使用最新的波音787夢想客機,每週一、三、六,下午1點15分由舊金山出發,,次日下午6點45分抵達杭州,回程是每週一、三、五,上午11點45分由杭州出發,抵達舊金山的時間是早上7點10分,特價機票最低485元起,再加稅50到100元不等。

參與促銷的城市還有紐約、波士頓、洛杉磯、芝加哥和休斯敦,促銷從即日起一直到2月1日結束,也就是說消費者必須在2月1日前購買,但出發日期可以在即日到5月5日之間,或8月15日至12月9日之間。

