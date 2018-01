By

【KTSF 梁秋玉報導】

農曆新年日漸臨近,聯合航空United Airlines也展開春節返鄉促銷活動,美中往返機票低至不到五百美金,而且第二件托運行李也不再收費。

聯合航空表示 自即日起,從北美至中國大陸和香港的所有聯航航線將對旅客的第二件托運行李取消收費,不過對於超重和超限行李仍照常收費。

另外為慶祝”狗年”春節,聯合航空也為由美國出發前往中國上海、北京及香港的旅客提供特價機票。

凡在1月9日至2月16日以及4月2日至6月10日期間出行的旅客,最便宜的往返機票都不到五百元,例如由舊金山到北京的機票可低至$489元。

