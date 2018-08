移民權益網絡SFILEN獲聯合航空資助100萬（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

一個專門為移民社區人士提供法律援助的社區組織網絡,週五獲得聯合航空捐助100萬元,有哪些人可以受惠?

自從特朗普總統上任以來,移民政策瞬息萬變,移民執法行動也加強力度,許多移民權益關注組織都發現,在法律辯護方面的需求有明顯增加。

專門為移民社區人士提供法律援助的舊金山移民法律和教育網絡(SFILEN),週五就收到一個大禮,是由聯合航空捐助的100萬元支票。

加州眾議員邱信福(David Chiu)、舊金山市長布里德(London Breed)特地來到舊金山華埠,與聯航一同宣布這個好消息。

聯合航空加州行銷總裁Janet Lamkin說:”今天非常高興將這筆撥款呈現給SFILEN,他們扮演關鍵的角色,提供我們社區關鍵的服務。”

舊金山市長布里德說:”這100萬元會用於幫助法律辯護,舉例來說,當有人被ICE官員盤問,質疑他們該不該待在美國,或者被威脅要遭遞解出境,這筆錢就是他們的機會,可以委任律師代表他們辯護。”

邱信福是促成聯航的這筆善款能用於SFILEN的牽線人。

邱信福說:”這筆錢意義重大,我們當前處於移民社區遭到攻擊並有危機,聯航能夠挺身而出,提供這麼慷慨的貢獻,給這個非牟利組織組成的網絡,真的太好了。”

SFILEN是由灣區13個移民權益組織組成,不過當中極少數有提供中文服務,華人權益促進會就是其中之一。

華人權益促進會行政主任崔禎文(Cynthia Choi)說:”設立這個網絡是為提供服務,給包括華人在內的移民家庭,要確保大家知道他們的權益,讓他們有管道取得律師,並且充分知道有哪些服務。”

有需要的華裔民眾,可以致電華人權益促進會了解詳情,電話:(415) 274-6760。

