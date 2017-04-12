聯航執行長上電視再道歉 保證同類事故不再發生

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因為粗暴移走機上乘客而飽受指斥的聯合航空，其執行長週三早上現身美國主流電視台就事件再次道歉，並稱聯合航空今後不會再要求警員上機移走乘客。
執行長Oscar Munoz週三接受ABC電視台的”Good Morning America”節目訪問，他說看到乘客被強行拖出客機的視頻後感到”羞愧”，他承諾會檢討聯合航空的現行政策。
他在訪問中也向男事主David Dao、他的家人，以及目睹事件經過的乘客道歉。
Munoz稱：”這件事並不代表聯合航空，今後聯合航空的航班永遠不會再發生這種事，我作出保證。”
他也表示，今後聯合航空不會要求警方移走任何”已訂機位，已付款，已上機就坐的乘客”，他說聯合航空不可以這樣做。
Dao是肯塔基州一名醫生，其代表律師Stephen L. Golan表示，Dao目前正在芝加哥一間醫院留醫，其家人目前專注在Dao的治療上，並透過律師稱感謝各界對事件的關注和支持。
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