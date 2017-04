聯航執行長上電視再道歉 保證同類事故不再發生

By

【KTSF】

因為粗暴移走機上乘客而飽受指斥的聯合航空,其執行長週三早上現身美國主流電視台就事件再次道歉,並稱聯合航空今後不會再要求警員上機移走乘客。

執行長Oscar Munoz週三接受ABC電視台的”Good Morning America”節目訪問,他說看到乘客被強行拖出客機的視頻後感到”羞愧”,他承諾會檢討聯合航空的現行政策。

他在訪問中也向男事主David Dao、他的家人,以及目睹事件經過的乘客道歉。

Munoz稱:”這件事並不代表聯合航空,今後聯合航空的航班永遠不會再發生這種事,我作出保證。”

他也表示,今後聯合航空不會要求警方移走任何”已訂機位,已付款,已上機就坐的乘客”,他說聯合航空不可以這樣做。

Dao是肯塔基州一名醫生,其代表律師Stephen L. Golan表示,Dao目前正在芝加哥一間醫院留醫,其家人目前專注在Dao的治療上,並透過律師稱感謝各界對事件的關注和支持。

更多新聞:

聯航拖行旅客下機事件 灣區旅客表達看法(視頻)

聯航拖乘客下機惹爭議 總裁再道歉並檢討政策(視頻)

網民嘲諷聯航事件 中國網民發動杯葛(視頻)

聯合航空超賣機位 亞裔男乘客被強行拉扯下機(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。