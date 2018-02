加大校工發動示威 抗議工資過低（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

加大一班校工週四發起示威,抗議工資太低,以及聲稱校方不肯為一些全職工人續約。

在灣區,示威活動在柏克萊加大和舊金山加大(UCSF)舉行,他們抗議校方高層有得加人工,但就不肯加他們的人工,示威者當中包括清潔工人、教職員、技術人員等。

舊金山加大醫護人員Naomi Nakamura說:”校方為節省開支,在所有部門裁員,人手少,工作得很辛苦,很多人甚至受傷,而且沒有休息時間,或在休息時間工作,會影響對病人的照料。”

有全職清潔和園藝工人更聲稱,校方寧願聘請臨時外判工人,都不肯為他們續約,可能因此失去醫療和福利保障,他們又表示,接近一年在沒有合約下工作。

柏克萊加大園藝工人Abel Salas說:”校方說我們夠錢渡過難關,但這不是真的,房租很貴,目前生活很艱辛。”

示威者要求校方公平對待他們,提供合理工資和福利,校方就回應指,他們有為加大校工AFSCME工會成員提高工資、改善醫療和退休福利等,下一步希望能尋求第三方協助,收集客觀數據後再作談判,亦鼓勵工會提出合理的提案。

另外,在柏克萊加大的集會中,有示威者一度走出馬路,阻礙行車,校警帶走了一人。

