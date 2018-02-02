加大校工發動示威 抗議工資過低（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

加大一班校工週四發起示威，抗議工資太低，以及聲稱校方不肯為一些全職工人續約。

在灣區，示威活動在柏克萊加大和舊金山加大（UCSF）舉行，他們抗議校方高層有得加人工，但就不肯加他們的人工，示威者當中包括清潔工人、教職員、技術人員等。

舊金山加大醫護人員Naomi Nakamura說：”校方為節省開支，在所有部門裁員，人手少，工作得很辛苦，很多人甚至受傷，而且沒有休息時間，或在休息時間工作，會影響對病人的照料。”

有全職清潔和園藝工人更聲稱，校方寧願聘請臨時外判工人，都不肯為他們續約，可能因此失去醫療和福利保障，他們又表示，接近一年在沒有合約下工作。

柏克萊加大園藝工人Abel Salas說：”校方說我們夠錢渡過難關，但這不是真的，房租很貴，目前生活很艱辛。”

示威者要求校方公平對待他們，提供合理工資和福利，校方就回應指，他們有為加大校工AFSCME工會成員提高工資、改善醫療和退休福利等，下一步希望能尋求第三方協助，收集客觀數據後再作談判，亦鼓勵工會提出合理的提案。

另外，在柏克萊加大的集會中，有示威者一度走出馬路，阻礙行車，校警帶走了一人。

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