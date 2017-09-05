服務業僱員工會勞工節集會 爭取最低時薪加至15元（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

週一勞工節早上，服務業僱員國際工會在東灣奧克蘭（屋崙）舉行了遊行和集會，表達希望提升最低工資和增加福利的訴求。

早上9點，服務業僱員國際工會聯同舊金山勞工委員會、阿拉米達（Alameda）縣勞工委員會組織成員從奧克蘭市中心出發，遊行到奧克蘭市政廳前Frank Ogawa廣場舉行集會，有來自不同公司、不同服務業職位的僱員上台發言，表達訴求。

來參加集會人士裡面，有不少是華人，他們目標是爭取提高工資。

服務業國際工會成員黃月珍說：”都好多人響應，都覺得我們工資太低，好難承受我們的生活水平，現在物價這麼貴，工資這麼低，很難生存。”

服務業僱員國際工會北加州亞太裔主席周禮樵就表示，希望除了提升他們最低工資外，還希望加入美國工會。

周禮樵說：”如果沒有工會的訴求，單單只有最低工資是不夠生活的，包括現時我們低收入的工人，他們的退休金或者是可負擔的醫療保險，特別是現在面對特朗普總統要削減奧巴馬健保計劃，這些勞工家庭所需要的生活，我們都希望納入工會的談判，當然，也只有工會的能力能做到，所以我們要求15元最低工資，和能夠加入工會的權利。”

長期護理工會組織人潘寶森說，舊金山有接近2萬名長期護理僱主，其中就有7,000名華人僱員，他希望更多人走出來關心勞工方面的問題。

潘寶森說：”希望能夠有更多人出來關心勞工問題，關心工資低的問題，我們家居護理人員的工作是很辛苦的，他們應該受尊重，有好的待遇和福利，我們今日都在這個會議上提出訴求。”

長期護理工會表示，下個月開始，他們就展開和灣區各縣政府進行合約談判，期望可以得到他們理想的工資和福利。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。