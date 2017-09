服務業僱員工會勞工節集會 爭取最低時薪加至15元（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

週一勞工節早上,服務業僱員國際工會在東灣奧克蘭(屋崙)舉行了遊行和集會,表達希望提升最低工資和增加福利的訴求。

早上9點,服務業僱員國際工會聯同舊金山勞工委員會、阿拉米達(Alameda)縣勞工委員會組織成員從奧克蘭市中心出發,遊行到奧克蘭市政廳前Frank Ogawa廣場舉行集會,有來自不同公司、不同服務業職位的僱員上台發言,表達訴求。

來參加集會人士裡面,有不少是華人,他們目標是爭取提高工資。

服務業國際工會成員黃月珍說:”都好多人響應,都覺得我們工資太低,好難承受我們的生活水平,現在物價這麼貴,工資這麼低,很難生存。”

服務業僱員國際工會北加州亞太裔主席周禮樵就表示,希望除了提升他們最低工資外,還希望加入美國工會。

周禮樵說:”如果沒有工會的訴求,單單只有最低工資是不夠生活的,包括現時我們低收入的工人,他們的退休金或者是可負擔的醫療保險,特別是現在面對特朗普總統要削減奧巴馬健保計劃,這些勞工家庭所需要的生活,我們都希望納入工會的談判,當然,也只有工會的能力能做到,所以我們要求15元最低工資,和能夠加入工會的權利。”

長期護理工會組織人潘寶森說,舊金山有接近2萬名長期護理僱主,其中就有7,000名華人僱員,他希望更多人走出來關心勞工方面的問題。

潘寶森說:”希望能夠有更多人出來關心勞工問題,關心工資低的問題,我們家居護理人員的工作是很辛苦的,他們應該受尊重,有好的待遇和福利,我們今日都在這個會議上提出訴求。”

長期護理工會表示,下個月開始,他們就展開和灣區各縣政府進行合約談判,期望可以得到他們理想的工資和福利。

