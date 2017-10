北灣山火受災長者缺乏護理物資 工會發起募捐活動（視頻）

By

KTSF 吳宇斌報導

北灣山火導致很多當地長者護理中心要疏散,很多長者都撤離到庇護中心,不少殘障長者嚴重缺乏日常所需物資,加州長期護理工會(SEIU 2015)就發起長者護理物資募捐活動。

加州長期護理工會主席周禮樵說:”由於他們日常生活用品,協助殘障人士的用具嚴重缺乏,包括我們收集到的尿片、尿布床墊、沐浴椅、輪椅和扶手拐杖,所有物質非常短缺,今次我們在幾天之內,收集到過千片尿片尿布,可是災民人數很多,可能只可以維持幾天。”

工會主席周禮樵表示,不少長者和殘障人士在從北灣山火撤離時都來不及帶走日常生活必需品,當地的庇護中心亦嚴重缺乏這些輔助物資,工會呼籲民眾家中如果有長者所需物資,可以送去舊金山的SEIU2015,工會將會全數送到當地救災。

加州長期護理工會工人中心的地址是California 街1645號,捐贈的紙尿片必須是全新沒有開過的,如果想捐錢,工會的查詢電話是(415) 829-9820

