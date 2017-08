By

【KTSF】

一部汽車週日凌晨撞入東灣Union City一間房屋,據報距離屋主只是幾呎。

屋主Pablo Mota說:”當時是凌晨12點50左右,我們坐在這裡看電視,一切突然變黑,很多灰塵。”

事發於Horner街3700號地段一間住宅,一部汽車數次鏟上行人道,撞壞路牌,開入後院後撞入住宅。

當時屋主全家都還沒睡,並在客廳內看電視,事發時及時逃離。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。