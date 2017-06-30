男子Union City中刀受傷 3男疑涉案被捕

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東灣Union City上週發生一宗刀傷血案，警方已拘捕3名涉案人士，被捕者中有越裔。
26歲Union City越裔男子Khoa Huynh、28歲聖荷西市越裔男子Minh Huynh，以及30歲Union City男子Mohamed Norai涉嫌觸犯毆打及使用致命武器襲擊他人罪被扣查。
本案的第4名疑犯，28歲山景城越裔男子Trinh Nguyen，涉嫌觸犯偷車罪被扣查，他被捕時被指持有佛利蒙市（Fremont）一輛失車的車匙。
事發於6月23日凌晨12時半，地點在Decoto路1700號路段，警方接報後在現場發現一名男子被人用利刀刺中受傷，警方很快在現場發現3名懷疑涉案人士，立即將他們拘捕。
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