【KTSF 黃恩光報導】

東灣Union City發生非禮案,男匪徒在一條步行小徑非禮一名女事主,女事主報警嚇走匪徒,警方發放匪徒的素描。

警方表示,匪徒是一名20多歲拉美裔或菲律賓裔男子,身高5呎7吋,棕色眼睛,深色頭髮和皮膚。

女事主表示,週一早上6點半,她在Kohoutek Way夾Union City大道步行時,被匪徒跟蹤,匪徒對女事主說:“做我的朋友”,然後觸摸她的身體,女事主立刻報警,匪徒就逃離現場。

女事主說,從前在同一條小徑也見過這名男子,每次他都要求說要和女事主交朋友。

警方呼籲市民提供案件資料,電話:(510) 471 1365。

