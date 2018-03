By

【KTSF】

東灣Union City週三早上有一名女路人被行駛中的美鐵(Amtrak)列車撞死。

事發於早上8時19分左右,地點在Alvarado大道的路軌上,警方稱至早上9時17分才接獲舉報。

當時有司機目睹女路人在列車駛至時,向前踏在路軌上。

列車當時載有105名乘客和工作人員,他們全部沒有受傷。

該列美鐵列車當時正從西雅圖前往洛杉磯,事發後,並沒有對其他列車班次造成延誤,當局仍在對事件進行調查。

