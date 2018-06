By

【KTSF】

東灣Union City週一晚發生涉及警員的槍擊案,一名匪徒中槍受傷,警方事後拘捕3名未成年人士。

警方表示,週一晚約11時35分,警員在E Street及Railroad Avenue附近,嘗試截停一輛汽車調查時,車上3名未成年人士隨即與6名警員爆發槍戰。

3名匪徒其後開車逃走,不過在距離開槍地點不遠處,大約在Railroad Avenue夾Whipple Road一帶,匪徒棄車跑進附近的社區中。

警方最後成功拘捕3名匪徒,其中一人中槍受傷,已經被送院治理。

警方亦透露,在案發現場發現多種武器,不過案件對附近社區無潛在危險。

