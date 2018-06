By

【KTSF】

東灣Union City的墓園外,週四晚發生槍擊案,事件中有5人受傷,槍手至今仍未落網。

案發地位於Mission大道32992號的Chapel of the Chimes墓園,在晚上約7時,警方收到數宗接報均表示,墓園發生槍擊案。

警方趕至現場後,發現3名中槍的傷者,其後在案發現場附近再發現另一名中槍的傷者,所有人需要即時送院救治。

隨後,警方接獲當地醫院的電話,表示再有一名與槍擊案有關的傷者自行到醫院求救。

調查期間,警方一度封鎖案發現場附近一帶,大約100人被困在墓園的禮拜堂,不能離開。

警方表示,5名傷者中,兩人情況危殆,另外3人情況穩定。

當局目前仍在追捕槍手,暫未公佈犯案動機以及疑兇的身分,案件仍在調查中。

