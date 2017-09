Union City家庭駕車回家入車庫 被持槍賊匪打劫

By

東灣Union City一個家庭上週日外出晚歸回家後,在家中的車庫被賊匪持搶打劫。

事發於晚上10時左右,地點在Washington大街33000號路段,受害家庭剛駕車回家,正駛入車庫。

兩名持槍賊匪突然現身,向3名受害人索取金錢和其他貴重物品,之後沿Washington大街向著Oregon街方向逃去。

其中一名疑犯被指是非洲裔,身高約6呎,體重約185磅,留有鬍子,警方沒有第二名疑犯的描述。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡Union City市警方,電話:(510) 675-5228,或傳電郵往:matiasp@unioncity.org。

匿名報案熱線:(510) 675-5207,或電郵往:tips@unioncity.org。

