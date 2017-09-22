Union City家庭駕車回家入車庫 被持槍賊匪打劫

By

【KTSF】

東灣Union City一個家庭上週日外出晚歸回家後，在家中的車庫被賊匪持搶打劫。

事發於晚上10時左右，地點在Washington大街33000號路段，受害家庭剛駕車回家，正駛入車庫。

兩名持槍賊匪突然現身，向3名受害人索取金錢和其他貴重物品，之後沿Washington大街向著Oregon街方向逃去。

其中一名疑犯被指是非洲裔，身高約6呎，體重約185磅，留有鬍子，警方沒有第二名疑犯的描述。

任何人如能就案件提供消息，請聯絡Union City市警方，電話：(510) 675-5228，或傳電郵往：matiasp@unioncity.org。

匿名報案熱線：(510) 675-5207，或電郵往：tips@unioncity.org。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。