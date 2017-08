By

【KTSF 馮政浩報導】

東灣Union City市府宣布由8月1日起,市府已經開始對網上短租屋平台Airbnb的租客,額外徵收酒店稅。

Union City市府指8月起,需要向在市內租住Airbnb的租客徵收12.87%的臨時住宿稅(Transient Occupancy Tax)。

Airbnb會先向租客收取這筆稅項,然後再由Airbnb轉交市府,市府預計每年能為市府額外帶來數十萬元的收入。

Union City指,現時市內一共有超過70個透過Airbnb出租屋的屋主,一般來說,每年會賺到大約9,000元,大約4分之3的屋主都是將自己家中的一間睡房出租。

市府指增收這個稅項是希望不論是大機構或者小商戶,都能夠在一個公平的市場上競爭。

