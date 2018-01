阿拉斯加週二凌晨發海嘯警號 居民慌忙駕車逃生

By

【KTSF 江良慧報導】

阿拉斯加南部外海週二凌晨發生7.9級大地震,當局向阿拉斯加南部至北美洲西岸一帶,發出不同程度的海嘯警報,最接近震央的科迪亞克島更響起警號,大批居民要慌忙收拾行李逃生。

地震發生在西岸時間凌晨1時31分,震央位於阿拉斯加南部科迪亞克道西南181里外的海底,震源深度約6.5英里。

當局最初發布地震高達8.2級,國家氣象局向阿拉斯加的手機發出警報,說沿岸有海嘯危險,呼籲民眾疏散到高地或者內陸暫避。

稍後,島上的警報系統也向島上超過6,100名居民響起警號,有居住在海岸防衛隊基地的海岸防衛隊家眷,立即開車逃往高地。

當局預期,第一波大浪會在地震後20分鐘抵達,身處岸邊船上的一名男子立即上岸,開車到高地暫避。

由於不少人同時間疏散,所以島上唯一的公路大塞車,不少居民就到學校和臨時收容中心暫避,最後並沒有發生海嘯。

美國地質研究所稍後把地震的強度向下修訂至7.9級,並且錄得至少17次強度達到4至5級的餘震,疏散的居民就在幾小時後陸續回家。

地質研究所專家解釋,大地震之所以沒有引發海嘯,因為板塊互相在旁邊移動,而並非上下移動。

地質專家Paul Earle說:”一個走滑地震就是類似San Andreas地震的機制,板塊互相滑過對方,而並非一塊在下面,這樣更好,因為較少垂直移動,若較少垂直移動,大海嘯的機會也較少。”



