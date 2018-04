By

禁止化武組織表示,派往敘利亞杜馬市的聯合國保安隊遭到槍擊。

組織發聲明指,保安隊週二抵達懷疑受化武襲擊的杜馬市兩處地點,為化武調查人員評估安全形勢期間,先後遭遇人群包圍,被不明槍手襲擊及遇到爆炸,保安隊需撤退至大馬士革。

懷疑化武襲擊至今已10日,組織總幹事尤祖姆表示,目前沒法預計調查團隊何時才能進入杜馬市。

聯合國表示,需要採取進一步措施,確保杜馬市安全,以助保安隊盡快重返該地視察。美國國防部長馬蒂斯批評巴沙爾政府故意從中阻撓。

