聯合國通過決議案 否定特朗普確認耶路撒冷為以色列首都

【KTSF 張麗月報導】

聯合國大會週四以壓倒性票數表決一項決議案,否定特朗普總統較早時確認耶路撒冷是以色列首都,決議要求美國撤回這個確認。

聯大會議週四顯然不理會特朗普提出的威嚇,否定他的耶路撒冷決定。

特朗普較早時揚言,美國會中止經濟援助投贊成票的國家,但有128國,包括西方盟國及阿拉伯盟國在內,對這項沒有約束力的決議案投下贊成票,9國投反對票,有35國棄權。

今次聯大表決結果,被視為是巴勒斯坦人的勝利,也反映特朗普任內美國日益孤立。

特朗普政府表明,聯大今次的表決,不會影響駐以色列的美國大使館由特拉維夫搬去耶路撒冷。

聯大的決議宣稱,美國對耶路撒冷的確認行動是無效,並重申,聯合國過去50年來的立場,就是耶路撒冷的地位問題,必須由以巴雙方透過直接談判來決定。

對聯大這個決議案,以色列總理納坦也胡就斥之為荒謬。

而巴勒斯坦駐聯合國大使就指,今次表決不僅對巴勒斯坦人,還是對聯合國和國際法都是勝利,他又指美國駐聯合國大使Nikki Haley是失敗者,就算使用敲詐手段,也只能說服7個國家投贊成票。

Haley向至少180個國家發信,警告說華盛頓會將那些投票反對美國的國家從外援名單中剔除。

Haley說:”美國將大使館設在耶路撒冷,這是國民所願,是正確的事,聯合國表決並無作用。”

美國發放2018年的外援總額是258億美元,究竟特朗普是否會採取抵制行動有待觀察。

資料顯示,得到美國外援金額最多的國家,包括阿富汗、埃及、約旦、巴基斯坦、尼日利亞、埃塞俄比亞、坦桑尼亞和南非等國家就支持決議,當中埃及和約旦今年接受美國援助分別約有14億元。

