聯合國運送救援物資到敘利亞 但被敘國政府扣起

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【KTSF】

聯合國一支運送救援物資的車隊，終於可以進入敘利亞戰火連天的北古塔地區，但車上的醫療物資被敘利亞政府扣起，不得運入去戰區。

這支車隊一共有46架貨車，在週一進入北古塔區最靠近大馬士革，又是入口最多的都馬市。

車隊由聯合國及國際紅十字會等主要的國際救援組織合力安排，原本運送的物資足以救濟7萬人，但現在只能接濟27,500人，而物資中用以救急的醫療用品就因為敘利亞政府不允許而不能運入。

國際紅十字會表示，一切順利的話，未來幾天會有另一支車隊啟程，而這些物資將交給地方議會及民間團體，不會交給軍事團體，國際救援人員會跟敘利亞紅新月會緊密協調。

聯合國人道救援工作協調員Ali Za’tari說：”我們希望平民能獲公平的分發，最終獲得的人道救援。”

今次是多個星期以來，首次有救援物資進入北古塔區，俄軍透露，叛軍同意讓物資進入該區，以交換難民離開。

現時當前的戰事仍然熾熱，阿薩德政府不但未有理會，聯合國安理會的停火要求，反而加緊進攻叛軍的據點，大馬士革強調，最近的攻勢並沒有與俄國提出的每天停火5小時有扺觸。

近日來政府軍已經從叛軍手上奪回3分之1的北古塔區，舍夫尼亞是其中一個政府軍收復的小鎮，可以見到小鎮已成廢墟。

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