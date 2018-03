聯合國運送救援物資到敘利亞 但被敘國政府扣起

By

【KTSF】

聯合國一支運送救援物資的車隊,終於可以進入敘利亞戰火連天的北古塔地區,但車上的醫療物資被敘利亞政府扣起,不得運入去戰區。

這支車隊一共有46架貨車,在週一進入北古塔區最靠近大馬士革,又是入口最多的都馬市。

車隊由聯合國及國際紅十字會等主要的國際救援組織合力安排,原本運送的物資足以救濟7萬人,但現在只能接濟27,500人,而物資中用以救急的醫療用品就因為敘利亞政府不允許而不能運入。

國際紅十字會表示,一切順利的話,未來幾天會有另一支車隊啟程,而這些物資將交給地方議會及民間團體,不會交給軍事團體,國際救援人員會跟敘利亞紅新月會緊密協調。

聯合國人道救援工作協調員Ali Za’tari說:”我們希望平民能獲公平的分發,最終獲得的人道救援。”

今次是多個星期以來,首次有救援物資進入北古塔區,俄軍透露,叛軍同意讓物資進入該區,以交換難民離開。

現時當前的戰事仍然熾熱,阿薩德政府不但未有理會,聯合國安理會的停火要求,反而加緊進攻叛軍的據點,大馬士革強調,最近的攻勢並沒有與俄國提出的每天停火5小時有扺觸。

近日來政府軍已經從叛軍手上奪回3分之1的北古塔區,舍夫尼亞是其中一個政府軍收復的小鎮,可以見到小鎮已成廢墟。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。