英國倫敦一名女子,在街頭被一名男子推出馬路,幾乎被巴士撞倒,警方正追緝涉案男子。

警方發佈今年5月的閉路電視片段,一名男子在倫敦西部帕特尼橋緩步跑時,突然將一名迎面而至的女子推出馬路,幸而駛至的雙層巴士司機及時扭動方向盤,該女子才沒被撞上,只是受輕傷。

警方呼籲目擊者提供線索,找出該名30多歲的白人男子。

